İzmir-Antalya arası 3 saate iniyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamında yer alan ve İzmir’den Antalya’ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 163 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle 11 Haziran’da ihaleye çıkılacağını açıkladı. Projenin Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı da kolaylaştıracağını belirten Karaismailoğlu, “Ege Bölgesi’ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlayacağız” dedi. Karaismailoğlu, bölge için büyük öneme sahip Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla, İzmir-Antalya arasındaki 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometre otoyolla 3 saate ineceğini ifade etti. - DHA