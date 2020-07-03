İzmir-Antalya Otoyolu iş dünyasının radarında

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ortak bir bildiri yayınlayıp İzmir-Antalya otoyolunun 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Denizli-Aydın etabı ihalesini yakından takip ettiklerini, sekiz kez ertelenen sürecin sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti. BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, GESİFED Başkanı Aysun Nalbant ve BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen imzasıyla yayınlanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

Ulaşım zorluğu caydırıcı

“Denizli ve Aydın’ın iç ve dış piyasalara kolay ulaşımının ve verimli lojistiğinin sağlanması önem arz ediyor. Ayrıca etkinliklerin düzenleyicileri, konukları, yurt içi ve yurt dışı katılımcıları için otoyol ulaşımı olmaması; turizm, fuarlar ve kültür-sanatın önünü kesiyor”