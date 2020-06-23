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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir bayrağı’ sözlerine tepki
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    23.06.2020 - 07:00 |

    ‘İzmir bayrağı’ sözlerine tepki

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş. Yeşil, beyaz çizgili bir bayrak. O dönem çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş” sözlerine tepki geldi.

    ‘İzmir bayrağı’ sözlerine tepki

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş. Yeşil, beyaz çizgili bir bayrak. O dönem çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş” sözlerine tepki geldi. egedesonsoz’ün haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Büyükşehir Belediye Başkanı’nın böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır” dedi.
    AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sözleri ayrımcılık olarak niteledi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Soyer’in yine bir skandala imza attığını öne sürdü. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bunları söylemesi; ya bir akıl tutulmasını işaret ediyor ya da art niyet” dedi. Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer’in haddini aştığını iddia etti. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da sözlere tepki gösterdi.

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