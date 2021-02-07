‘İzmir, benim şansım’

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, yılın ikinci Meslek Ödülünü, Gönüllü Kültür Elçisi ve Türkiye’nin ilk modacısı Zuhal Yorgancıoğlu’na (95) verdi. İzmir’in başarısında büyük katkısı olduğunu, ünü bütün dünyaya yayılmasına rağmen İzmir’den gitmeyi düşünmediğini vurgulayan Yorgancıoğlu “Moda konusunda büyük potansiyeli olan bir şehirdeyiz. İzmirli olmak benim en büyük şansım. Bu şehirden asla kopamam. İzmir’in tek eksiği, eserlerimin sergileneceği bir müze olmaması” ifadelerini kullandı.
Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu ise, “Bundan sonraki nesiller için bir ilham kaynağısınız, rol modelsiniz. Umarım bundan sonra da, sizin şehriniz İzmir’de, eserlerinizi yaşatabiliriz” diye konuştu.