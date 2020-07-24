BİST119.0310.81EURO7.940.05USD6.83-0.06ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir bizi duymuyor Cumhurbaşkanı duysun’
    ABONE OL
    24.07.2020 - 00:08 |

    ‘İzmir bizi duymuyor Cumhurbaşkanı duysun’

    ‘İzmir bizi duymuyor Cumhurbaşkanı duysun’

    40 yıldır çözüm bekleyen Balçova Arsa Mağdurları, iki ayrı pankartla İnciraltı planları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi, “Lütfen el veriniz” dedi.

    Yıllardır İnciraltı’ndaki imar sorununun çözülmesi için mücadele veren hak sahipleri, son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım talep etti. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut ve 100’e yakın arazi sahibi, Balçova’da iki noktaya, iki ayrı mesaj taşıyan pankartlar asıp Erdoğan’dan destek istedi.

    ‘Beş nesildir buradayız’

    Balçova Arsa Mağdurları’nın son umudunun Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Karabulut, “Maalesef İzmir bizi duymuyor, görmüyor, konuşmuyor. Aslında biz beş nesildir, bu topraklarda yaşayan İzmirli aileleriz. Sanki biz yokmuşuz gibi davranılması, bu toprakların geleceği hakkında İzmir’in hala bir fikrinin olmaması, bizi çok üzüyor, derinden yaralıyor. İsteğimiz, Ankara’dan İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bizi duyması ve bu kadersizliğe artık son vermesi” dedi.

    Çeşme Otoyolu’nun Balçova noktasındaki üstgeçit ve Üçkuyular’daki Levent Marina önüne asılan pankartlar, “İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız, İnciraltı planlaması için ilginize ihtiyacımız var. Lütfen el veriniz” ve “İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız, 40 yıllık İnciraltı planlama sorununun çözümü için iradenize ihtiyacımız var. Lütfen        el veriniz” mesajlarını taşıyor.

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!Koranavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde şarkıcı Koray Avcı ilk konseri verdi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Sıradaki Haber