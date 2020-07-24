‘İzmir bizi duymuyor Cumhurbaşkanı duysun’

40 yıldır çözüm bekleyen Balçova Arsa Mağdurları, iki ayrı pankartla İnciraltı planları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi, “Lütfen el veriniz” dedi.

Yıllardır İnciraltı’ndaki imar sorununun çözülmesi için mücadele veren hak sahipleri, son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım talep etti. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut ve 100’e yakın arazi sahibi, Balçova’da iki noktaya, iki ayrı mesaj taşıyan pankartlar asıp Erdoğan’dan destek istedi.

‘Beş nesildir buradayız’

Balçova Arsa Mağdurları’nın son umudunun Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Karabulut, “Maalesef İzmir bizi duymuyor, görmüyor, konuşmuyor. Aslında biz beş nesildir, bu topraklarda yaşayan İzmirli aileleriz. Sanki biz yokmuşuz gibi davranılması, bu toprakların geleceği hakkında İzmir’in hala bir fikrinin olmaması, bizi çok üzüyor, derinden yaralıyor. İsteğimiz, Ankara’dan İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bizi duyması ve bu kadersizliğe artık son vermesi” dedi.

Çeşme Otoyolu’nun Balçova noktasındaki üstgeçit ve Üçkuyular’daki Levent Marina önüne asılan pankartlar, “İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız, İnciraltı planlaması için ilginize ihtiyacımız var. Lütfen el veriniz” ve “İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız, 40 yıllık İnciraltı planlama sorununun çözümü için iradenize ihtiyacımız var. Lütfen el veriniz” mesajlarını taşıyor.