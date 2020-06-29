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    HaberlerEge Haberleri İzmir bombası herkesin dilinde
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    29.06.2020 - 00:02 |

    İzmir bombası herkesin dilinde

    İzmir bombası herkesin dilinde

    İZMİR’de, en çok tüketilen tatlılardan olan ve ünü tüm Türkiye’ye yayılan İzmir bomba tatlısı, yumuşak hamuru ve içindeki bol çikolatayla beğeni topluyor. Yöresel lezzetin üretimini yapan unlu mamüller işletmecisi Dinçer Acar, beyaz ve kakao kremalılarının yanı sıra frambuazlı bomba da hazırladıklarını belirtti. Bomba tatlısının sosyal medyanın da etkisiyle daha çok tanınmaya başladığını ve İzmir ile özdeşleştiğini dile getiren Acar, “Tatlının yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Eskiden kurabiye olarak bilinirdi. Şu an Türkiye’nin her yerinde İzmir bombası adıyla biliniyor” dedi. -NEVRA UÇKAÇ DHA

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