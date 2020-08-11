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    HaberlerEge Haberleri İzmir BŞB, Neriman’la imzaladı
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    11.08.2020 - 07:00 |

    İzmir BŞB, Neriman’la imzaladı

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kariyerinde 5 kupa bulunan pivot Neriman Sevgilican ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    İzmir BŞB, Neriman’la imzaladı

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kariyerinde 5 kupa bulunan pivot Neriman Sevgilican ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 1 lig, 1 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Neriman, imza töreninde, “İlk kez bir İzmir kulübünde forma giyeceğim. İnşallah kariyerimdeki altıncı kupayı burada alırım. Hem ligde hem de Avrupa’da zorlu ve heyecanlı bir sezon bizi bekliyor” dedi. Tecrübeli hentbolcu daha önce Polatlı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve Giresun Görelespor formalarını giymişti.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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