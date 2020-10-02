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    HaberlerEge Haberleri İzmir Büyükşehir Belediyespor’da Başkan Odaman’a güvenoyu
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    02.10.2020 - 07:00 |

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’da Başkan Odaman’a güvenoyu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’da olağan genel kurul yapılırken, Başkan Ersan Odaman ve mevcut yönetim yeniden göreve seçildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’da Başkan Odaman’a güvenoyu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’da olağan genel kurul yapılırken, Başkan Ersan Odaman ve mevcut yönetim yeniden göreve seçildi. Celal Atik Spor Salonu’nda pandemi önlemlerine uygun yapılan kongreye 174 üyeden 117’si katıldı. Genel kurulda Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Kulübü’nün sporcu ve yarışma haklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması oy birliğiyle kabul edildi. Üç yıllık tahmini bütçelerin de açıklandığı genel kurulda üyelere teşekkür eden Başkan Odaman, “İzmir’i spor kentine çevireceğiz. Hem bayanlarda hem de erkeklerde Hentbol Süper Lig’inde şampiyonluğu hedefliyoruz. Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olmak için yatırım yaptık. Sporda her alanda milli sporcular, şampiyon sporcular çıkarmak için planlamalar yapacağız” dedi.

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