İzmir Büyükşehir sporda devrim yapacak

Sporcu sayısı ve branş açısından ülkemizin en büyük kulübü İzmir Büyükşehir Belediyespor, İzmir’i Türk sporunun örnek kenti yapmaya yönelik üç yıllık stratejik planını oluşturmaya başladı. 29 Ekim 2023 tarihine kadar uygulanacak plan, bir yandan branş ve sporcu sayısını artırmaya yönelik hedefler içerirken, diğer yandan İzmir’i spor kenti yapacak öz kaynak programları ile ulusal ve uluslararası büyük organizasyonların ev sahipliğini kapsamı içerisine alıyor. “50 branş, 50 bin sporcu” sloganıyla hazırlanan planın en önemli maddelerinden birini profesyonel liglerden adım adım uzaklaşıp var olan kaynağı daha fazla sporcu yetiştirmeye aktarmak oluşturacak.

Özkaynak esas alınacak

Plan dahilinde Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden ekip, bölgesel lige inecek, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ndeki takımın yarışmacı hakları devredilip bölgesel ligden devam edilecek, Süper Amatör Küme’deki futbol ekibi tamamen yetiştirici kimliğe bürünecek. Futbol, basketbol ve voleybol şubelerinin mevcut bütçeleri geliştiril ecek kaynak sistemine harcanırken, yetişen oyuncular da İzmir kulüplerine bedelsiz olarak verilecek. Üç yıllık planın ikinci aşamasında kadın basketbol ve kadın-erkek hentbol branşları için İzmir kulüpleriyle isim hakkı anlaşmaları yapılması yer alacak. Böylelikle özellikle koronavirüs sürecinde kulüplerle kurulan güç birliği gelişirken, branşların da yaşaması sağlanacak.