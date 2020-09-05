İzmir çok şey kattı

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Institut français Genel Müdürü-Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Jean-Jacques Victor, Almanya İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Yazar ve Gazeteci Kenizé Mourad, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da katıldı.











David, “Hoşçakalın diyebilmek için düzenlediğimiz bu gecede İzmir’de biriktirdiğim güzel dostlarımı bir arada görmek benim için büyük mutluluk, teşekkür ederim. İzmir bana çok şey kattı” dedi. Yeni müdür José-Maria Queiros’un Eylül ayında göreve başlaması bekleniyor.







