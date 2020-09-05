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    05.09.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    İzmir çok şey kattı

    InstItut français İzmir Müdürü Caroline David, beş yıllık meslek serüveninin sonunda İzmir’e veda etti.

    İzmir çok şey kattı

    Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Institut français Genel Müdürü-Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Jean-Jacques Victor, Almanya İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Yazar ve Gazeteci Kenizé Mourad, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da katıldı.

    İzmir çok şey kattı




    David, “Hoşçakalın diyebilmek için düzenlediğimiz bu gecede İzmir’de biriktirdiğim güzel dostlarımı bir arada görmek benim için büyük mutluluk, teşekkür ederim. İzmir bana çok şey kattı” dedi. Yeni müdür José-Maria Queiros’un Eylül ayında göreve başlaması bekleniyor. 

    İzmir çok şey kattı


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