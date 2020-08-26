İzmir dayanışması Karadeniz’e uzandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel ve heyelandan etkilenen Giresun’un Tirebolu ilçesine yardım eli uzattı. Büyükşehir, Tirebolu Belediyesi’ne bölgede ihtiyaç duyanlara dağıtılmak üzere iki TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. Yardımlar; 750 gıda kolisi, 500 hijyen paketi, sabun, deterjan, şampuan, tuvalet kağıdı, kolonya, 5 bin maske, 50 takım çadırdan oluştu. Yine gönderilen malzemeler arasında çocuklar için ayakkabı, pantolon, çorap, tişört, 160 paket mama, 341 paket çocuk bezi ve 200 battaniye de yer aldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Başkan Tunç Soyer, “Umarım selde kaybolan yurttaşlarımıza kısa sürede ulaşılır. Bu acıların tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Pandemi sürecindeki zorlukları İzmir’de dayanışmayla aştık. Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını da yine dayanışmayla saracağız” diye konuştu.