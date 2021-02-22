İzmir derbisi çekişmeli geçecek!

Bu periyotta dış sahada Tuzlaspor’u 1-0, Eskişehirspor’u 5-0 ve Adana Demirspor’u da 2-1 yenen siyah beyazlılar, evinde İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü’ne yenildi. Deplasmanda ise Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor maçlarını kaybeden İzmir ekibi, gözünü yarın evinde oynayacağı Altınordu karşılaşmasına çevirdi. Teknik Direktör Osman Özköylü, Altınordu ile oynayacakları İzmir derbisinin her iki takım için de oldukça kritik olduğuna vurgu yaptı. Özköylü, “İki İzmir takımı da üst sıraları zorluyor. Zevkli ve çekişmeli bir maça çıkacağız. Zorluk derecesi de üst düzey bir karşılaşma olacak. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi.