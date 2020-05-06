İzmir, dışsatımda ikinci oldu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), nisan ayında tarım ürünleri ihracatıyla ayakta kaldı. Toplam 819 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB’in’bünyesindeki yedi tarım birliğinin ihracatı sadece yüzde 2’lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu. Tarım ve gıda ürünleri, yüzde 45’lik dilimle temsil edildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 70.6 milyon dolarla, ihracatını en fazla artıran birlik oldu.Nisan ayında Ege Bölgesi’nden 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İzmir, nisan ayında 583 milyon dolar ihracat yaparken, Ege Bölgesi de 1 milyar 175 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İzmir, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında İstanbul’un ardından ikinci sıraya yerleşti. Bölgemizde tarım ve gıda sektörlerinin ağırlığı bu sonuçları doğurdu” dedi.