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    HaberlerEge Haberleri İzmir Ekonomi, bilim dünyasının radarında
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    29.12.2020 - 00:07 |

    İzmir Ekonomi, bilim dünyasının radarında

    ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden (İEÜ) Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Türker İnce yer aldı.

    İzmir Ekonomi, bilim dünyasının radarında

     

    Prof. Dr. Eren, hızlı dönüşüm algoritmaları ve makine öğrenmesi alanlarında yenilikçi ve temel tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapıyor. İEÜ Rektör Yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Eren’in, motor erken uyarı sistemleri üzerine 2 adet uluslararası patenti de bulunuyor. Prof. Dr. Türker İnce ise, örüntü tanıma ve makine öğrenmesi alanlarında yeni tekniklerin geliştirilmesi ve bunların farklı alanlara uygulamaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Türker İnce’nin de makine öğrenmesi uygulamaları alanında 2 adet uluslararası patenti mevcut.

    Milyonlarca aday

    ABD’li ve Hollandalı bilim insanlarının yer aldığı araştırma ekibinin, dünya genelindeki milyonlarca akademisyen arasında yaptığı değerlendirme sonucunda oluşturduğu listeye, Türkiye’den 857 kişi seçildi. - DHA

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