İzmir Ekonomi, bilim dünyasının radarında

Prof. Dr. Eren, hızlı dönüşüm algoritmaları ve makine öğrenmesi alanlarında yenilikçi ve temel tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapıyor. İEÜ Rektör Yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Eren’in, motor erken uyarı sistemleri üzerine 2 adet uluslararası patenti de bulunuyor. Prof. Dr. Türker İnce ise, örüntü tanıma ve makine öğrenmesi alanlarında yeni tekniklerin geliştirilmesi ve bunların farklı alanlara uygulamaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Türker İnce’nin de makine öğrenmesi uygulamaları alanında 2 adet uluslararası patenti mevcut.

Milyonlarca aday

ABD’li ve Hollandalı bilim insanlarının yer aldığı araştırma ekibinin, dünya genelindeki milyonlarca akademisyen arasında yaptığı değerlendirme sonucunda oluşturduğu listeye, Türkiye’den 857 kişi seçildi. - DHA