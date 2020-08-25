İzmir Ekonomi’de iletişim zirvesi

Türkiye’nin önde gelen iletişimcileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nda, 26-28 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak buluşacak. Etkinliğin uluslararası boyuta taşındığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, “Dijital çağ, yenilikçi yöntem ve bakış açılarını gerektiren yepyeni medya ekolojilerini karşımıza çıkarıyor. Sempozyumda hem yeni süreçleri hem değişime direnen iletişim kanallarını tartışacağız. Sempozyuma katılacak araştırmacıların cida2020.ieu.edu.tr/tr/ adresinden başvurularını yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarını Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Guda Van Noort, Antwerp Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philippe Meers ve Loughborough Üniversitesi’nden Dr. Ece Algan yapacak.