İzmir Ekonomili öğrenciler için tasarım kampı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin önde gelen yazılım geliştirme platformlarından biri olan Kuika ile işbirliği yaptı, 35 öğrencisi için ‘Yazılım ve Tasarım Kampı’ gerçekleştirdi. Kampta öğrencilere, Kuika’da görev yapan Kadir Bayar, Halil Evrenel, Doğukan Sağlam ve Serkan Hacıkabak tarafından eğitim verildi. Yeni nesil kodlama ve yazılım tekniklerini öğrenen, özgün projeler hazırlayan bilgisayar programcılığı ve grafik tasarım öğrencileri, sertifikalarını aldı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, “Öğrencilerimiz, Kuika platformu üzerindeki uygulamaları öğrendi. Daha sonra özgün projeler üretti. Eğitimlerin ardından öğrencilerimiz için staj imkanı da sağlandı” dedi.