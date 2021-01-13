İzmir Ekonomi’nin ERASMUS başarısı

Dijitalleşme, uygulamalarda şeffaflık ve uluslararasılaşma gibi farklı alanlarda Avrupa Komisyonu’nun tüm kriterlerini yerine getiren İEÜ, 175 üniversiteden yabancı öğrenci kabul edebilecek ve bu üniversitelere kendi öğrencilerini gönderebilecek. 2021-2027 yılları arasında geçerli olacak akreditasyonun önemine dikkat çeken İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür Vekili Hülya İncekara, “Üniversiteler, Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği ERASMUS faaliyetlerini gerçekleştirmek için mutlaka akredite olmak zorunda” dedi.