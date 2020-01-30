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    HaberlerEge Haberleri İzmir Elazığlılar Derneği’ne ziyaret
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    30.01.2020 - 00:02 |

    İzmir Elazığlılar Derneği’ne ziyaret

    İzmir Elazığlılar Derneği’ne ziyaret

    AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, ELDERFED ve İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında il başkanlığında bir kriz masası oluşturduklarını belirten Aslan, “Ülkemiz bütün kurumları ile Elazığlıların yanında. Bu ziyaret siyasi değil, benim de memleketim olan Elazığlı hemşerime bir geçmiş olsun ziyaretidir” diye konuştu. Dernekler ve Sosyal işlerden Sorumlu Başkan yardımcısı Semiha Paçacı da, “Elazığ İl Başkanlığımızla koordineli bir şekilde çalışıp ihtiyaçların tespiti ve ulaştırılması konusunda her türlü desteği vermeye devam ediyoruz” dedi. ELDERFED Başkanı Nejat Ak, hem destekleri hem de ziyaret için Aslan ve Paçacı’ya teşekkür etti.

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