İzmir fayı, 330 yıldır yıkıcı deprem üretmedi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2 yıldır yürüttüğü hendek tabanlı TÜBİTAK projesi kapsamında, İzmir’de 1688 yılında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki yıkıcı depremin İzmir fayından kaynaklandığını ortaya çıkardıklarını söyledi. 4 fayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu:

1500 yılda bir

“İzmir’deki 5 fayın geçmişteki hangi depremlerden sorumlu olduğunu, fayların şimdiye kadar kaç yılda bir deprem ürettiğini, bundan sonra ne zaman kırılacakları ile ilgili bilgiler topluyoruz. İzmir fayı üzerinde yaklaşık 330 yıldır bu fay üzerinde deprem olmamış. Daha da geçmiş dönemlerdeki 178 yılındaki depremin de bu faydan kaynaklandığını bulduk. Bu fay sistematik bir fay ise yaklaşık 1500 yıllık aralıklarla deprem tekrarlıyor olabilir. Bu veriler doğrultusunda tekrar deprem üretmesi için enerji birikmesi gerekiyor.”

Projeyle İzmir fayından daha tehlikeli Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar faylarını da ortaya çıkardıklarını belirten Sözbilir, “Büyük olasılıkla bu tür faylar İzmir fayına göre daha yakın bir gelecekte deprem üretme potansiyeline sahip faylar sınıfında değerlendirilebilir” dedi. - İZMİR DHA