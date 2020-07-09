'İzmir futbolu için hizmete hazırım'

İzmir’in sevilen iş insanlarından olan ve aynı zamanda da futbol tutkunu olan Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. ASKF için Bornova’dan aday olan isimler Murat Keser ve Efkan Muhtar’ın birleşememesi ve ortak hareket edememesi üzerine sorumluluk aldığını belirten Beşyıldız, “Herkes kendi çıkarının peşinde olduğu için çirkin bir ortam oluştu. Adaylar da birlik sağlayamayınca elimi taşın altına koymak istedim ve aday oldum” ifadelerini kullandı.



‘Sessiz kalamadık’



İzmir ASKF’de 19 yıldır devam eden mevcut yönetimin geçen bunca zaman İzmir futboluna hiçbir şey katmadığını savunan Beşyıldız, ASKF yönetiminin pandemi sürecinde de kulüpleri yalnız bıraktığını belirtti,“Bornova Kulüpler Birliği olarak 2 adayın birleşmesi için çok uğraştık ancak adaylar birleşmedi. Ben de aday olmaya karar verdim. Öte yandan 19 yılın ardından gördük ki İzmir futbolu adına değişen bir şey yok. Üstüne de Covid-19 salgınında kulüpler sahipsiz kaldı. Bu duruma kayıtsız kalmak istemedik. İzmir futbolu için ben elimden geleni yapacağım” diye konuştu.



‘NEDEN ADAYLAR ANLAMIŞ DEĞİLİM’



İzmir futbolu için çok çirkin bir ortam yaratıldığını belirten Beşyıldız, “Herkes kendi çıkarı için uğraşıyor. Kimsenin derdi İzmir futbolu değil. Durum böyle olunca ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor. Adaylar 19 yıldır yapamadığı neyi yapacaklar bilmiyorum. Yeni dönem için adaylıklarını neden koydular, anlam veremiyorum” dedi.