BİST85.195-0,45EURO6-0,03USD6,550,04ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzmir halkı, Soyer’in çağrısına kulak verdi
    ABONE OL
    20.03.2020 - 00:03 |

    İzmir halkı, Soyer’in çağrısına kulak verdi

    İzmir’de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yerini buldu. ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımı kullananların sayısının 3 Mart’ta 1 milyon 846 bin 112 iken, 17 Mart’ta 899 bin 474’e gerilediğini söyledi

    İzmir halkı, Soyer’in çağrısına kulak verdi

    İzmir’de koronovirüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oldu. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 51.3 oranında azaldı. 3 Mart Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 1 milyon 846 bin 112 iken, bu değer 17 Mart Salı günü 899 bin 474’e geriledi.

    Gündüz mesaisi eklendi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi ekipleri, İZBAN ve metro istasyonları, otobüs aktarma merkezleri ile tramvay duraklarında gece yaptıkları rutin dezenfeksiyon çalışmalarına gündüz mesailerini de ekledi. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler de sefer sonlarında otobüslerin hijyenini sağlıyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışıyor.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kendimizin olduğu kadar, birbirimizin de sağlığını korumakla sorumluyuz. Bu nedenle mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın” çağrısında bulunmuştu.

    Kiraz temizlendi

    İL genelinde günlerdir süren dezenfeksiyon çalışmaları merkeze uzak ilçelerde de eş zamanlı devam ediyor. Her ilçeye eşit hizmet götüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz’da da yoğun bir çalışma yürüttü. İtfaiye binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ziraat odası, lojmanlar, oyun alanları, ulaşım araçları gibi kamusal alanlar dezenfekte edildi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
    daha fazla video için
    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: (20 Mart güncel sayılar) Türkiye'de Corona Virüs ölü sayısı kaça çıktı? Kaç kişiye korona bulaştı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: (20 Mart güncel sayılar) Türkiye'de Corona Virüs ölü sayısı kaça çıktı? Kaç kişiye korona bulaştı?

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber