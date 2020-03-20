İzmir halkı, Soyer’in çağrısına kulak verdi

İzmir’de koronovirüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oldu. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 51.3 oranında azaldı. 3 Mart Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 1 milyon 846 bin 112 iken, bu değer 17 Mart Salı günü 899 bin 474’e geriledi.



Gündüz mesaisi eklendi



İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi ekipleri, İZBAN ve metro istasyonları, otobüs aktarma merkezleri ile tramvay duraklarında gece yaptıkları rutin dezenfeksiyon çalışmalarına gündüz mesailerini de ekledi. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler de sefer sonlarında otobüslerin hijyenini sağlıyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışıyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kendimizin olduğu kadar, birbirimizin de sağlığını korumakla sorumluyuz. Bu nedenle mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın” çağrısında bulunmuştu.



Kiraz temizlendi



İL genelinde günlerdir süren dezenfeksiyon çalışmaları merkeze uzak ilçelerde de eş zamanlı devam ediyor. Her ilçeye eşit hizmet götüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz’da da yoğun bir çalışma yürüttü. İtfaiye binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ziraat odası, lojmanlar, oyun alanları, ulaşım araçları gibi kamusal alanlar dezenfekte edildi.