İzmir halkı yanımızdaydı

Depremin ilk saatinde İzmir ve Manisa ekibi olarak hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını anlatan AKUT İzmir Ekibi Lideri Ramazan Ergut, “Çalışmaların ilk 6 ve 8 saati çok önemli oluyor. 8 saat içerisinde 4 vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. 5 gün sahada 368 gönüllümüz ve 3 arama köpeğimiz ile yer aldık. Normalde 6 ve 8’er saatlik vardiyalarla çalışıyoruz. Ama enkaza girdiğiniz andan sonra, cenazeler çıkmaya başladığında çok ciddi duygusal anlar yaşayabiliyoruz. En kısa sürede kendimizi toparlayıp, altta kalan canlılara ulaşmaya çalışıyoruz. 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i bulduktan sonra ilk dakikalardaki enerjimizi topladık” diye konuştu.



Duygulandıran anlar



Çok sayıda insanın AKUT’a gönüllü olmak istediğini söyleyen Erdinç Ereeş ise, “Bir gün saat 04.00’te evime dönmek için bindiğim taksi şoförü hiç para almadı, gözlerinin dolduğunu gördüm” dedi. Başak Şekercioğlu da, “Enkazın üstünde yorgunluk hiç aklınıza gelmiyor, önemli olan ulaşmak. İki kedinin çıkarıldığı gruba denk geldiğimde çok mutlu olmuştum” diye konuştu. Murat Aras da, “Son kişi çıkartıldığı bilgisini alana kadar oradaydık. Yıllar süren eğitimleri bugünler için alıyoruz. İzmir halkı da muhteşem bir şekilde yardımcı oldu. Depremler olacak, işimiz etrafımızdaki insanları bilinçli hale getirip, organizasyon sağlamak” ifadelerini kullandı.





