BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzmir halkına tam not
    ABONE OL
    16.08.2020 - 00:15 |

    İzmir halkına tam not

    Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı günlerde, Ege’nin İncisi’nde Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere uyulmasıyla korkulan olmadı

    İzmir halkına tam not

    Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs’e karşı İzmir halkı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından açıklanan önlem ve tedbirlere uyup virüs kentte yayılmasını engelliyor.
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre İzmir en kötü durumda olan 15 il arasında yer almadı. Hastaneye başvuran hastaların yüzde 8-9’u hastanede yatarak tedavi görürken, geri kalanlar evlerinde karantinaya alınıyor ve ayakta tedavi ediliyor. Günde yaklaşık 5-6 bin arasında test yapılan İzmir’de pandeminin başından itibaren ise 325 bin test yapıldı.

    6 milyon kişiye hizmet

    Öte yandan İzmir’de 285 filyasyon ekibi kuruldu. Bu ekiplerden 35’i sahada evleri kontrol ediyor. 20 ekip ise telefon başında 24 saat çalışıp koronavirüse yakalanan hastaların karantina süreçlerini takip ediyor. İzmir’de sahada toplamda 700 kişilik ekip, filyasyon çalışmalarında görev yapıyor.

    Ekipler, güncel nüfüsü 4 milyon 300 bin olan ancak yaz aylarında Çeşme, Foça, Seferihisar, Dikili, Karaburun gibi sahil kesimlerine gelenlerle yaklaşık 6 milyona çıkan nüfusa hizmet veriyor.

    Eğitimcilerden denetime destek

    Kovid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle başlatılan Koronavirüs Denetimleri’ne, İzmir’de eğitimcilerden destek geldi. 30 ilçede çalışmalara gönüllü olarak katılan eğitimciler, risklerin ortadan kalkmasına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren gönüllüler bu zorlu sürecin birlik içinde ve kurallara uyarak aşılacağı mesajını verdi.

    “Toplumsal farkındalığın oluşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Bu süreçte idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz yürütülen her projeye, her çalışmaya yürekten destek veriyor. Evlatlarımıza bizi biz yapan dayanışma ruhunu aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahreden detay ortaya çıktı! 4 saat önce paylaşmış

    Kahreden detay ortaya çıktı! 4 saat önce paylaşmış

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    Sıradaki Haber