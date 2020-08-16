İzmir halkına tam not

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs’e karşı İzmir halkı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından açıklanan önlem ve tedbirlere uyup virüs kentte yayılmasını engelliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre İzmir en kötü durumda olan 15 il arasında yer almadı. Hastaneye başvuran hastaların yüzde 8-9’u hastanede yatarak tedavi görürken, geri kalanlar evlerinde karantinaya alınıyor ve ayakta tedavi ediliyor. Günde yaklaşık 5-6 bin arasında test yapılan İzmir’de pandeminin başından itibaren ise 325 bin test yapıldı.



6 milyon kişiye hizmet



Öte yandan İzmir’de 285 filyasyon ekibi kuruldu. Bu ekiplerden 35’i sahada evleri kontrol ediyor. 20 ekip ise telefon başında 24 saat çalışıp koronavirüse yakalanan hastaların karantina süreçlerini takip ediyor. İzmir’de sahada toplamda 700 kişilik ekip, filyasyon çalışmalarında görev yapıyor.



Ekipler, güncel nüfüsü 4 milyon 300 bin olan ancak yaz aylarında Çeşme, Foça, Seferihisar, Dikili, Karaburun gibi sahil kesimlerine gelenlerle yaklaşık 6 milyona çıkan nüfusa hizmet veriyor.



Eğitimcilerden denetime destek



Kovid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle başlatılan Koronavirüs Denetimleri’ne, İzmir’de eğitimcilerden destek geldi. 30 ilçede çalışmalara gönüllü olarak katılan eğitimciler, risklerin ortadan kalkmasına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren gönüllüler bu zorlu sürecin birlik içinde ve kurallara uyarak aşılacağı mesajını verdi.



“Toplumsal farkındalığın oluşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Bu süreçte idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz yürütülen her projeye, her çalışmaya yürekten destek veriyor. Evlatlarımıza bizi biz yapan dayanışma ruhunu aktarmaya devam edeceğiz” dedi.