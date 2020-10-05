İzmİr, İlk maratonunu gururla tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentin ilk uluslararası tam maratonu festival havasında gerçekleşti. Maraton İzmir’de pandemi önlemleriyle yapılan 42 ve 10 kilometrelik iki koşu, renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, 42 kilometrelik tam maratonu tamamlarken, 10 kilometrelik yarışta koşanlar arasında İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de vardı. Genel klasman sporcuları Kültürpark’ta yapılan törende ödüllerini aldı. Törene Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da katıldı.

Ödüller dağıtıldı

Uluslararası İzmir Maratonu’nda (Maraton İzmir) 42 kilometrelik tam maraton, sabah saat 07.30’da Lozan Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun start vermesiyle başladı. Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 kilometreyi tamamladı. Maratonda erkeklerde Kenya’dan Sang Benard Cheruiyot birinci, Burundi’den Olivier Irabaruta ikinci, Kenya’dan Denis Kipngeno Chirchir üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Kenya’dan Judith Jeptum Korir, ikinciliği aynı ülkeden Lucy Karimi ve üçüncülüğü ise Etiyopya’dan Zerfie Limeneh Tesema elde etti. Yine Lozan Meydanı’ndan başlayan 10 kilometrelik koşuda ise kadınlarda Rus Natalia Gyurten birinci, Esra Nur Gökçek ikinci, İpek Öztosun üçüncü oldu. Erkeklerde Ömer Alkanoğlu birinciliği, Murat Emektar ikinciliği, Alper Demir üçüncülük madalyasını kazandı.