‘İzmir, inovasyonla daha da gelişecek’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı olağan toplantısına katıldı. İzmir’e son olarak şubat ayında fabrika açılışı dolayısıyla geldiğini belirten Varank, kovid-19 salgınında, Türkiye sanayisinin esnek üretim kabiliyetiyle arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. İzmirli sanayicinin de yüksek üretim potansiyeliyle öne çıktığını ifade eden Varank, kente verilen destekleri ve plalanan projeleri şöyle anlattı:



Ekim ayında açılıyor



“2020’nin ilk dört ayında İzmir’e verdiğimiz yatırım teşvikleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 arttı. Bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırım hayata geçecek ve 4 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. İzmir sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişsin istiyoruz. Kocaeli’nden İzmir’e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Ayrıca Ankara ve Bursa’da olduğu gibi İzmir’de de bir model fabrika kuruyoruz. EBSO ve İzmir Ticaret Odası’yla birlikte çalışıyoruz. Fabrikada hem kesikli hem de sürekli üretime ilişkin teorik ve pratik eğitimler verilecek. Eğiticilerin eğitimi tamamlandı. Fabrikanın tadilatı da eylülde bitecek, ekim ayında da hizmet vermeye başlayacak.”



Verimlilik artacak



İzmir’de ayrıca Yenilik Merkezi de kurduklarını sözlerine ekleyen Varank, “Bu merkezde de ürün bazlı yenilikçilik kapasitesini geliştirecek adımlara odaklanacağız. Teknolojiyi odağına alan start-up’lara ve ürün gamını çeşitlendirecek firmalara mentörlük desteği vereceğiz. Bu merkezi de kasım ayında açacağız. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle Ege Bölgesi sanayicilerinin verimliliği ve rekabet gücü artacak” dedi.



Sürdürülebilir üretim



İzmir Kalkınma Ajansı’nın da sanayicinin yanında olduğuna dikkati çeken Varank, “İzmir’de temel mottomuz çevresel hassasiyetleri gözeten yeşil ve mavi büyümenin bir arada gerçekleşmesi. Buradan hareketle 25 milyon liralık bütçeyle sanayide sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak için Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezi’nin kurulmasını planlıyoruz” diye konuştu.



İmzalar atıldı



Uygulamada Model Fabrika olarak bilinen İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğiyle kuruldu. İmza törenine İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Elmasoğlu, “Başta KOBi’ler olmak üzere, ticari işletmelere, diğer resmi ve özel kuruluşlara verimlilik, yalın üretim, dijital sanayi dönüşümü ve kalite seviyelerini yükseltmek amacıyla çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Yeni Model Fabrikalar için çalışmalarımız sürecek” dedi.



Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu ise “Teorik ve pratiğin birleştirileceği Model Fabrika bünyesinde danışmanlık hizmetleriyle desteklenmiş uygulamalı programları ve bu eğitimlerin sunulacağı fiziksel ortam oluşturulacak” diye konuştu.