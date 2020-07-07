İzmir itfaiyesi her an hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın raporuna göre bir yılda kentteki yangınların yüzde 42’si sigara izmaritinden çıktı. Bir yılda ekili veya çöplük alanlarda 6 bin 220 yangın çıkarken, bina yangınlarının bilançosu ise bin 923 olarak kayıtlara geçti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun olarak mesai harcadığı bir diğer konu ise hayvan kurtarma oldu. Türkiye’de ilk kez İzmir’de kurulan AKS 110 ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, 318 trafik kazasına müdahale edildi.