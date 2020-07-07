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    HaberlerEge Haberleri İzmir itfaiyesi her an hazır
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    07.07.2020 - 07:00 |

    İzmir itfaiyesi her an hazır

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın raporuna göre bir yılda kentteki yangınların yüzde 42’si sigara izmaritinden çıktı.

    İzmir itfaiyesi her an hazır

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın raporuna göre bir yılda kentteki yangınların yüzde 42’si sigara izmaritinden çıktı. Bir yılda ekili veya çöplük alanlarda 6 bin 220 yangın çıkarken, bina yangınlarının bilançosu ise bin 923 olarak kayıtlara geçti.
    İtfaiye ekiplerinin yoğun olarak mesai harcadığı bir diğer konu ise hayvan kurtarma oldu. Türkiye’de ilk kez İzmir’de kurulan AKS 110 ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, 318 trafik kazasına müdahale edildi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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