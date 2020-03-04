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    HaberlerEge Haberleri İzmir, Japonya’da kardeş şehir istiyor
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    04.03.2020 - 00:03 |

    İzmir, Japonya’da kardeş şehir istiyor

    Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

    İzmir, Japonya’da kardeş şehir istiyor

    Toplantıda karşılıklı ekonomik ve kültürel işbirliğinin artırılması konuşuldu. İzmir’in Japonya’da kardeş şehrinin olmadığını söyleyen Soyer, şöyle konuştu: “Eğer ki kardeş şehrimiz olsa bu ilişkileri çok daha derinleştirebilir ve güzelleştirebiliriz. O zaman da yapılabilecek çok şey olur. İlişkileri besleyecek güçlendirecek şey bir kardeş şehir bağından geçebilir.”

    Toplantıda Türkçe konuşan Nishimaki de, “Japonlar Türkiye’de çalışmaktan çok memnun. Türkiye ve İzmir’le olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

    Öte yandan İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, Roteks Tekstil’i ziyaret etti. Kadın istihdamına yönelik ‘Kadın Emeği Hayat İlmeği’ projesini başlatacaklarını söyledi. Projeyle, altı aylık eğitimin sonunda kadınlar, Roteks Tekstil tarafından istihdam edilecek.

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