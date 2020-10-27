İzmir kadar ziyaretçi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, 550 günlük görev süresini değerlendirdiği toplantıda 2026 Botanik EXPO’suna ev sahipliği yapacaklarını açıklaması kentte büyük heyecan yarattı. Pınarbaşı’nda kurulacak EXPO alanı, altı ay boyunca fuar ziyaretçilerini ağırlayacak, sonrasında ise yaşayan bir kent parkı olarak İzmir’e kazandırılacak. EXPO’nun düzenleneceği alanla ilgili çalışmalar da hemen başlatılıyor. Bölgedeki ulaşım ve diğer tüm altyapı çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Alana raylı sistem ve karayolu ile ulaşmak mümkün olacak.

“Botanik EXPO, 2030 Dünya EXPO’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak” diyen Soyer, “1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında “Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony)” ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunu 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir’in dünyadaki bilinirliğini de artıracak.

Masal Evi hedefi

Öte yandan “20 Masal Evi kurma” hedefine de adım adım yaklaşan Soyer, Seferihisar Belediyesi tarafından Ürkmez’de hizmete alınan 100. Yıl Masal Evi ile 100. Yıl Spor Tesisi’nin açılışına katıldı. Bu açılışın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Soyer, “Masal Evi projesini ilk kez Seferihisar’da hayata geçirmiştik. İlçe belediyelerimizin de projeyi sahiplenmesiyle İzmir’de Masal Evi sayısını artırıyoruz” dedi. İzmir genelinde 20 Masal Evi kurma hedefine her geçen gün daha da yaklaştıklarını vurgulayan Soyer, “7 Kasım’da Tire ve Buca’da iki yeni Masal Evi’ni açıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücad ele Günü’nde ise Örnekköy’deki Masal Evi’nin açılışını planlıyoruz” diye konuştu.

Kardeş kent önerisi

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Görüşmede Kosova’nın bir kenti ile İzmir’in kardeş şehir olma fikri gündeme geldi. Büyükelçisi İlir Dugolli de, kentler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için spor kampı veya öğrenci değişim programları düzenlenebileceğini söyledi.