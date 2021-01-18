İzmir kulüplerinden örnek dayanışma

İZVAK Başkanı Ali Erten'in, "Tam bir uzlaşı" olarak nitelendirdiği dağılım sonucunda Süper Lig'deki Göztepe'nin 5 milyon 538 bin 465 lira, TFF 1. Lig'deki Altay, Altınordu ve Menemen'in 2 milyon 769 bin 230'ar lira, 3. Lig'deki Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Bergama BLD'nin ise 1 milyon 384 bin 615'er lira alacağını açıklandı. İZVAK Başkanı Erten, kendi talepleri doğrultusunda ödemenin direkt olarak kulüplere yapılacağını, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dile getirdiği, "İzmir spor filmi" ile ilgili ek kaynak yaratmak için diğer çözüm ortakları ile çalışmaya başladıklarını belirterek, "Sessiz, sedasız ve tam bir uzlaşı ile gelinen nokta, yıllar içinde gelişen iklimin güzel ve verimli bir sonucu. Belediye Başkanımız Tunç Soyer de kulüplerimizin daha büyük başarılara imza atacağı inancıyla bu uzlaşmacı yaklaşımlarından dolayı yönetimimize ve tüm kulüplerimize teşekkürlerini iletti" şeklinde konuştu.