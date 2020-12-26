İzmir limanları Türkiye’yi uçurur

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, küresel tedarik zincirinde arz ve talep kaynaklı şoklar yaratan salgında, denizyolu taşımacılığının ve limanların başarılı bir sınav verdiğini belirtti. İzmir bölgesindeki limanlarda yılın 11 ayında 1 milyon 570 bin TEU konteynerin elleçlendiğini dile getiren Öztürk, “Geçen yıl 1 milyon 673 bin TEU’luk elleçleme rakamını yakalayacaktır” dedi. İzmir Limanları’nın, Uzakdoğu’yu denizyolu ve demiryolu ile Avrupa’ya bağlayan Kuşak ve Yol Projesi’nde konumlanmasını sağlayacak yatırımların 2021’de hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

Merkez olabilir

“Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi, konteyner limanının yanında gemi bakım-onarım üssü, tedarik merkezi, gemi akaryakıt ikmal istasyonu ve üretim bölgelerinin yer aldığı serbest bölge konseptiyle tasarlanmalıdır. Ülkemizin vizyon projesi Çandarlı, Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz bağlantıları ile Kuşak ve Yol Projesi’nde önemli bir aktarma merkezi olacaktır. Kemalpaşa lojistik merkezinin tamamlanarak işletmeye açılması, denizyolu-demiryolu ve karayolunu entegre ederek Ege Bölgesi’nin lojistik aktarma merkezi olma kabiliyetini artıracaktır. Lojistik performansımızda artış, ülkemiz ihracatına rekabet gücü kazandıracağı gibi yeni uluslararası yatırım çekmemizi de sağlayacaktır.”

Alsancak Limanı’nın suyolunun derinleştirme çalışmaları ve Körfez Tarama Projesi ile İzmir’in liman ve deniz şehri kimliğinin güçleneceğini sözlerine ekleyen Öztürk, “Yeni sezonda Mavi Yolculuğu ve yat turizmini uluslararası pazarlara ve ülke içi turizme yönelik olarak tanıtmaya devam edeceğiz. Yavaş tempoyla da olsa kruvaziyer gemilerini limanda göreceğimize inanıyoruz” dedi.