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    HaberlerEge Haberleri İzmir Lions’a altı yeni üye
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    02.03.2020 - 00:04 |

    İzmir Lions’a altı yeni üye

    İzmir Lions’a altı yeni üye

    İzmir Körfez Lions Kulübü, 2019-2020 hizmet döneminde katılan altı yeni üyeyle gücüne güç kattı. Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmen Yardımcısı Esengül Erkan’ın yönetmenliğinde, federasyon yetkilileri, Lions temsilcileri ve çok sayıda konuk yemekte bir araya geldi, yeni üyeler için kabul töreni düzenlendi. İzmir Lions Başkanı Nureddin Durmuş, Körfez Lions olarak kısa sürede güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti, eğitim ve sağlık alanlarında ihtiyaç sahiplerine el uzattıklarını sözlerine ekledi. Kurucu Başkan Refik Dinç de, “Kulübümüzü 29 Ekim’de kurduk. Bu tarihte kurulan tek kulübüz. Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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