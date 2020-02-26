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    HaberlerEge Haberleri İzmir, maratoncuları ağırlayacak
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    26.02.2020 - 00:07 |

    İzmir, maratoncuları ağırlayacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun işbirliğiyle nisan ayında ‘Maraton İzmir 2020’ düzenlenecek.

    İzmir, maratoncuları ağırlayacak

    Türkiye’nin ve dünyanın birçok kentinden maratoncularını 10-12 Nisan’da ağırlayacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Maraton İzmir, dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliği taşıyor. Kentimiz rekor denemesi yapmak isteyen maratonculara ev sahipliği yapacak. İzmir maratonuyla gelecek yıllarda daha çok konuşulacak bir şehir haline gelecek” dedi.

    Başkan Soyer, tüm sporcuları etkinliğe davet etti. Soyer, maraton kapsamında 11 Nisan’da çocuk koşusunun, 12 Nisan’da da 5-10 kilometre koşularının yanı sıra 42 kilometrelik maratonun düzenleneceğini dile getirdi.

    ‘Mutluyuz’

    Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Ali Aksu da İzmir’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti, “Kent yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Maratonun düzenlenmesine öncülük yaptığı için Soyer’e teşekkür ederim” diye konuştu. l İZMİR AA

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