İzmir, serbest şehir olmalı

Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması imzaladı. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasıyla sınırlar kalkınca, Egeli ihracatçılar da harekete geçti.

İzmir’in ‘Serbest Şehir’ olması halinde RCEP ülkelerinden yatırım çekeceği gibi, limanlarının da bu ülkeleri Batı’ya açılma kapısı olacağını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şöyle konuştu:

“Bölgede 2.2 milyar insan yaşıyor ve küresel ticaretin yüzde 30’u anlaşma kapsamındaki ülkelerde yapılıyor. Türk firmalarının bu ülkelerde yatırım yapmaları hayati önem taşıyor. Malezya, Singapur ve Güney Kore ile Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları var. Bu ülkeler öncelikli olmak üzere, RCEP ülkelerinde yatırım yapacak ve o ülkeler için üretim ve ihracat yapacak Türk firmaları için yeni bir devlet destek mekanizması çok hızlı hayata geçirilmeli. Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamaya koyduğu ‘Lojistik Merkezleri’ desteği de RCEP ülkeleri için özel kurgulanmalı.”

İki yılda başarı arttı

EİB olarak ihracatı hem batı hem de doğu ülkelerine artırmak için projeler yürüttüklerini sözlerine ekleyen Eskinazi, “Güney Kore, Japonya ve Çin’e 2018 yılında gıda ürünleri ihracatımız 389 milyon dolar iken, 2019 yılında yüzde 534 milyon dolara çıktı. 510 milyon insanın yaşadığı Avrupa Birliği pazarında yakaladığımız başarıyı, RCEP ülkelerinde de yakalayacak bir dış ticaret stratejisini hep birlikte oluşturmalıyız” dedi.