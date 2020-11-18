İZMİR SKAL’IN GURUR GÜNÜ

Kulüp Başkanı Emre Gezgin, “Seçim stratejimizi farklılığımız ve zenginliğimizi kollektif anlamda filmimizle göstermek ve 103 ülkede oy kullanacak kulüp başkanlarına kendi dillerinde yazdığım mektuplarla bire bir ikna etmeye odaklı yürüttük” dedi. Ayrıca Gezgin, Skal’ın uluslararası alanda tanıtımlarına verdiği katkılardan dolayı Özel Ödülü’ne layık görüldü.