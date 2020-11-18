18.11.2020 - 00:02 |
İZMİR SKAL’IN GURUR GÜNÜ
7 kıtada 103 ülkede bir ay boyunca süren 2020 Dünyanın En İyi Skal Kulübü yarışmasında İzmir Skal Derneği, etkin ve hedefe odaklı yürüttüğü kolektif kampanya ve lobi çalışmaları sonucu, Paris, Londra, Monaco, Mexico, Palm Beach, Hawai gibi yarışan 19 kulüp arasında dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
Kulüp Başkanı Emre Gezgin, “Seçim stratejimizi farklılığımız ve zenginliğimizi kollektif anlamda filmimizle göstermek ve 103 ülkede oy kullanacak kulüp başkanlarına kendi dillerinde yazdığım mektuplarla bire bir ikna etmeye odaklı yürüttük” dedi. Ayrıca Gezgin, Skal’ın uluslararası alanda tanıtımlarına verdiği katkılardan dolayı Özel Ödülü’ne layık görüldü.