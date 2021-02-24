‘İzmir Sokakları’ 14. Travel Turkey’de

27 Şubat gününe kadar İZFAŞ’ın “Digital İzmir Fair” platformunda buluşacak sektör temsilcileri, ekoturizm üzerinde duracak. Etkinliklerin yanı sıra; dünyanın dört bir yanından fuarı tek bir tıkla ziyaret edecek satın almacılar, tüm katılımcılar ile “ttidigital.izfas.com.tr” üzerinden randevu oluşturup görüntülü B2B görüşmeler sağlayacak. Fuara, şu ana kadar 64 ülkeden yabancı ziyaretçi kaydı yapıldı.



Turizm eylem planı tanıtımı



Fuarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı da tüm dünyaya duyurulacak. İzmir’deki turizm faaliyetlerinin öne çıkarıldığı İzmir Sokakları alanında; İzmir’in tarih, kültür ve gastronomi değerleri ziyaretçileriyle buluşacak. İzmir’in nitelikli turizminin açığa çıkarılması, pandeminin ardından dünya seyahat trendlerinin daha butik, daha özgün ve daha özgür bir algıya dönüşmesinde bir fırsat yaratacak.