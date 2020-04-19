İzmir sokakları bomboş

Issız kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti. Hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Belediye ekipleri dezenfektasyon işlemlerine devam etti. Yasak öncesi cuma akşamı ise İzmirliler, kapanış saatlerine kadar market ve pazaryerlerini doldurdu.