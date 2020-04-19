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    HaberlerEge Haberleri İzmir sokakları bomboş
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    19.04.2020 - 00:01 |

    İzmir sokakları bomboş

    İçişleri Bakanlığı’nca hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde İzmir’de cadde ve sokaklar boş kaldı.

    İzmir sokakları bomboş

    Issız kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti. Hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Belediye ekipleri dezenfektasyon işlemlerine devam etti. Yasak öncesi cuma akşamı ise İzmirliler, kapanış saatlerine kadar market ve pazaryerlerini doldurdu. 

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
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