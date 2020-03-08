İzmir sokakları daha bir güzel

‘Çiçek Gibi İzmir’ sloganıyla geçen ağustos ayında temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in işe aldığı 216 kadın süpürgeci işbaşı yaptı. Kadın süpürgeciler, sabah 7’de mesaiye başlıyor, 11 ilçenin cadde, meydan ve bulvarlarını süpürüyor. İzmir’in daha temiz bir kent olması için çalışan kadın süpürgecilerden Birgülan Güler, çalışmaya başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi, “Hiçbir sıkıntımız yok. Herkes takdir ediyor. İyi ki bu işe girmişim” dedi.



İşini severek yaptığını dile getiren Nuriye İnce de, “Çevreden, esnaftan takdir alıyorum ve bu beni motive ediyor. Kadınlar her işin altından kalkar” diye konuştu. İzmirlilerden Hülya Kahraman ise, “Kadınların otobüs şoförlüğü yapması çok hoşuma gitmişti. Kadın süpürgecileri görünce bir kadın olarak çok sevindim. Benim zamanımda olsaydı ben de çalışırdım” ifadesini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran da, yurttaşlardan kadın süpürgecilerle ilgili çok sayıda teşekkür mektubu geldiğini belirtti.