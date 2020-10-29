İzmir sporda küme düşmeyecek

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca organize dilen İzmir Buluşmaları’nda İzmir’in köklü spor kulüplerinin başkanları, “Spor Zirvesi” ile bir araya geldi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin ev sahipliğindeki toplantıya, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhun Bilge, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Buca Spor Başkan Vekili Mehmet Sevinç, Bergama Belediye Spor Başkanı Hasan Canoğlu, İzmir Spor Başkanı Emin İşletir buluştu. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’in takımın deplasman maçı olması nedeniyle katılamadığı buluşmaya, AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TBMM Meclis İdare Amiri ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı.

‘Yatırımlarımız sürecek’

İzmir’in spor alanındaki yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve bundan sonraki yol haritasının tartışıldığı buluşmada AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in spor camiasıyla her zaman iç içe ve omuz omuza olduklarını ifade etti, “İzmir adına ne söz verdiysek tuttuk. Tutuyoruz. Göztepe’ye harika bir stat kazandırdık. Alsancak Stadı’nda sona yaklaştık. Karşıyaka için çabalıyoruz. Sporda da parmakla gösterilen Karşıyaka’yı, kendisine yakışır bir statla buluşturmakta kararlıyız. İzmir, spor alanında da markadır ve şehrimizi bu alanda küme düşürmeyeceğiz. Biz yatırımlarımızı sürdürmeye hazırız” dedi. Öte yandan Milletvekilleri Kaya ve Özalan da yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler vererek, sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini aktardı.

‘Kentte vizyon eksikliği var’

İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “En büyük şanslarımızdan biri Cumhurbaşkanımızın sporcu kimliğinin olması. Sıkıntılarımızı daha kolay anlatabilip, problemlerimizi daha pratik çözebiliyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, “İzmirimiz’de 5 yıl önce 3 stadyum yapmak için yola çıktığımızda, yerel yönetimlerin gereksiz başlattığı, stadyumlar şehir içinde mi dışında mı olacak tartışması ile zaman kaybettik. Türkiye’de stadyumların temeli atılıp inşaatlar yükselirken, İzmir’de çivi dahi çakamadık. Ne yazık ki vizyon eksiklikleri nedeniyle, bu yatırımların şehrimize ne kadar katkı sağlayacaklarını göremediler” diye konuştu.

Başkanlardan teşekkür

Kulüp başkanları ise buluşmadan duydukları memnuniyeti aktararak, İzmir’de AK Parti kanadında il başkanı, milletvekilleri, son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a her aradıklarında ulaşabildiklerini belirtti, çözüm odaklı yaklaşım için teşekkür etti. AK Parti döneminde spora yapılan yatırımların, modern stat ve tesislerin fark yarattığını söyleyen başkanlar; amatör liglere verilen devlet desteğinin öneminin altını çizerek bu türlü toplantıların İzmir sporuna katkısının büyük olduğunu ifade etti.