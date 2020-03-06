BİST111.8150,93EURO6,880,09USD6,120,06ALTIN329,152,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir, su sporlarının Başkenti olacak’
    ABONE OL
    06.03.2020 - 00:00 |

    ‘İzmir, su sporlarının Başkenti olacak’

    BVA Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası’nda kusursuz bir organizasyon yapan, yine İzmir’de düzenlenecek 2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası hazırlıklarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, halkı su ve plajlarla daha fazla buluşturmayı hedefliyor.

    ‘İzmir, su sporlarının Başkenti olacak’

    İzmir’in 629 kilometrelik sahil şeridi ve 101 kilometrelik doğal plaja sahip olduğunun vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, “Su sporlarının yakın gelecekte İzmir’in sportif geleceğinde önemli bir yere sahip olmasını hedefliyoruz” dedi. Odaman, “Geçmişte İzmir; yüzme, sutopu ve yelken branşlarında lider konumdaydı. Yüzme, sutopu ve yelken branşlarında kulüplere bir planlama dahilinde desteklerimiz olacak. İzmir’i tam anlamıyla bir su sporları merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları erişime açıldı! - 646. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

    5 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları erişime açıldı! - 646. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber