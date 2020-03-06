06.03.2020 - 00:00 |
‘İzmir, su sporlarının Başkenti olacak’
BVA Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası’nda kusursuz bir organizasyon yapan, yine İzmir’de düzenlenecek 2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası hazırlıklarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, halkı su ve plajlarla daha fazla buluşturmayı hedefliyor.
İzmir’in 629 kilometrelik sahil şeridi ve 101 kilometrelik doğal plaja sahip olduğunun vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, “Su sporlarının yakın gelecekte İzmir’in sportif geleceğinde önemli bir yere sahip olmasını hedefliyoruz” dedi. Odaman, “Geçmişte İzmir; yüzme, sutopu ve yelken branşlarında lider konumdaydı. Yüzme, sutopu ve yelken branşlarında kulüplere bir planlama dahilinde desteklerimiz olacak. İzmir’i tam anlamıyla bir su sporları merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.
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