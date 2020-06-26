İzmir tarımında ‘kalite’ artıyor

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarıyla bir araya gelen İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kentte tarımsal üretimde problem olmadığını, pazarlama sorunu olduğunu dile getirdi. Göreve geldikten sonra kentteki tarım paydaşlarının çalışmalarında bütünlük olmadığını farkettiğini ifade eden Özen, şöyle konuşu:

Ejder meyvesi projesi

“Her ilçenin dominant olduğu ürünler var. Bu ürünleri yetiştikleri noktalarda geliştirmek istiyoruz. Damla sakızını Çeşme ve Urla’da yapacağız. Selçuk’ta muz, Seferihisar’da ejder meyvesi üretimi için çalışmalar yapıyoruz.”

Ege Bölgesi’nin tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Eskinazi de, “Sözleşmeli üretim yapıldığında üretici ürünü ekerken kazanacağı parayı bildiği gibi, firmalarımızın ziraat mühendisleri gözetiminde kontrollü üretim olacağı için ürün kalitesi de ihracatçı firmalarımızın beklentileri doğrultusunda gerçekleşir. Bu konularda eğitim verilmesi faydalı olacaktır” dedi.