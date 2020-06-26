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    HaberlerEge Haberleri İzmir tarımında ‘kalite’ artıyor
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    26.06.2020 - 00:04 |

    İzmir tarımında ‘kalite’ artıyor

     İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yıllık 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), kaliteli üretim ve katma değerli ihracatı artırmak için işbirliği kararı aldı.

    İzmir tarımında ‘kalite’ artıyor

    EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarıyla bir araya gelen İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kentte tarımsal üretimde problem olmadığını, pazarlama sorunu olduğunu dile getirdi. Göreve geldikten sonra kentteki tarım paydaşlarının çalışmalarında bütünlük olmadığını farkettiğini ifade eden Özen, şöyle konuşu:

    Ejder meyvesi projesi

    “Her ilçenin dominant olduğu ürünler var. Bu ürünleri yetiştikleri noktalarda geliştirmek istiyoruz. Damla sakızını Çeşme ve Urla’da yapacağız. Selçuk’ta muz, Seferihisar’da ejder meyvesi üretimi için çalışmalar yapıyoruz.”

    Ege Bölgesi’nin tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Eskinazi de, “Sözleşmeli üretim yapıldığında üretici ürünü ekerken kazanacağı parayı bildiği gibi, firmalarımızın ziraat mühendisleri gözetiminde kontrollü üretim olacağı için ürün kalitesi de ihracatçı firmalarımızın beklentileri doğrultusunda gerçekleşir. Bu konularda eğitim verilmesi faydalı olacaktır” dedi.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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