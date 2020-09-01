İZMİR TEK YÜREK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlarla birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Köşger çiftine İzmirliler de Karantina Meydanı’nda ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Kentte göreve başladıktan sonra ilk milli bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Köşger, İzmirlilerin milli duygularının oldukça yüksek olduğunu, buna kendisinin de şahitlik ettiğini ifade etti.

‘Küllerinden doğdu’

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı ve diğer bayramların vatandaşların ortak değerleri olduğunu dile getiren Köşger, “İstiklal Savaşı’nda bu millet yokluklar, sıkıntılar içinde uzun yıllar süren savaşlar sonucunda yorgun, bitkin ve ekonomik olarak da güçsüzleşmiş bir millet olmasına rağmen adeta küllerinden yeniden doğarcasına ciddi bir şahlanış gerçekleştirdi. Tüm millet dünyaya örnek oldu. Emperyalist devletlerinin yenilebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Dolayısıyla Türk İstiklal Savaşı, dünyadaki tüm mazlum, ezilmiş milletlere de örnek teşkil etti” dedi.