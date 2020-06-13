İzmir, Turuncu Çember içinde

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunu yürüttüğü uygulama çerçevesinde, Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği hijyen standartları, İzmir’deki belediye ruhsatlı konaklama ve yeme içme tesislerinde uygulanacak ve bu standartlara sahip işletmeler Turuncu Çember sertifikasıyla ödüllendirilecek.

Turizme katkı yapacak

Turuncu Çember sertifikası, İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği kriterlere uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıyla tamamlamış işletmelere verilecek. Turuncu Çember, işletmelerin Selluka ödülüne başvurması için de bir ön koşul oluşturuyor. İzmir’in hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olmasını hedefleyen Turuncu Çember sertifikası, İzmir’deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı ve Turuncu Çember’e sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sertifika almak isteyen işletmelerin Büyükşehir ve ilçe belediyelerine başvurması gerekiyor.

Halkın Bakkalı Karşıyaka’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı ve Gültepe’nin ardından Bayraklı Özkanlar ve Karşıyaka’da iki Halkın Bakkalı şubesini daha hizmete açtı. Başkan Tunç Soyer “Proje, halkımıza sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırma konusundaki gayretlerimizin bir örneği. Halkın Bakkalı’nı İzmir ve Türkiye geneline yayacağız” dedi.

‘Kiviyi kurutabilirsiniz’

Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan, Ordu’nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Giresun’un Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Soyer, iki başkana kooperatifçilik ve gönüllü hasat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, Karadeniz’de yetişen kivinin İzmir’de pazarlanabileceğini vurguladı, “Kiviyi kurutunca raf ömrünü uzatırsınız, katma değerini, pazarlama kabiliyetini artırırsınız” diye konuştu.