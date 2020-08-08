İzmir, turuncuya boyanıyor

Çeşme, Bergama, Karaburun, Dikili, Urla, Foça, Torbalı ve Kemalpaşa’dan yapılan 101 başvuruyla toplam başvuru sayısı 327’ye yükseldi. Bugüne dek 241 işletme Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. 39 işletme de, kriterleri sağlayamadığı için sertifika alamadı. Büyükşehir Belediyesi’nin hijyen standartlarını karşılayan yeme-içme ve konaklama tesislerine verdiği sertifika, turizm sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Yeme-içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor.