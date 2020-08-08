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    HaberlerEge Haberleri İzmir, turuncuya boyanıyor
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    08.08.2020 - 00:03 |

    İzmir, turuncuya boyanıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm turizm paydaşlarıyla birlikte kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması hedefiyle başlattığı Turuncu Çember sertifikası yaygınlaşıyor.

    İzmir, turuncuya boyanıyor

    Çeşme, Bergama, Karaburun, Dikili, Urla, Foça, Torbalı ve Kemalpaşa’dan yapılan 101 başvuruyla toplam başvuru sayısı 327’ye yükseldi. Bugüne dek 241 işletme Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. 39 işletme de, kriterleri sağlayamadığı için sertifika alamadı. Büyükşehir Belediyesi’nin hijyen standartlarını karşılayan yeme-içme ve konaklama tesislerine verdiği sertifika, turizm sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Yeme-içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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