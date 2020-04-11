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    HaberlerEge Haberleri İzmir ve Marmaris’ten güzel haberler geldi...
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    11.04.2020 - 03:09 |

    İzmir ve Marmaris’ten güzel haberler geldi...

    İzmir ve Marmaris’te Kovid-19 tedavisi gören bazı hastalar iyileşti. Gaziemir’de bulunan Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 20 gündür tedavi altında bulunan 75 yaşındaki Mecit Şengül ile 65 yaşındaki Ahmet Çankaya, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Şengül ve Çankaya, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    İzmir ve Marmaris’ten güzel haberler geldi...

    İzmirli asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu (33) da, iyileşmesinin ardından işine döndü. Mutlu, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

    Ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındığını söyleyen Mutlu, “Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, işe geri döndüğümde arkadaşlarım tarafından çekildi. 10 günlük bir süreç yaşadım. Tedavimin ardından işime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Marmaris’te de Kovid-19 teşhisi konulan hipertansiyon hastası Neriman Dukali (76), devlet hastanesindeki dört günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Dukali, “Tansiyonumu ilk yükseldiğinde çok korkmuş ve panik olmuştum. Hastanede aynı zamanda koronavirüs hastası olduğum tespit edildi. Marmaris Devlet Hastanesi doktorları ve hemşireleri tedavim sırasında benimle çok yakından ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.
    l AA-DHA

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