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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de 949 kişiye iki milyon lira ceza
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    12.05.2020 - 07:00 | | AA - DHA

    İzmir’de 949 kişiye iki milyon lira ceza

    İzmir’de 2 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza kesildi.

    İzmir’de 949 kişiye iki milyon lira ceza

    İzmir’de 2 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından da polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yaş ve maske denetimi yaptı. Vatandaşlar, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
    Kısıtlama günlerinde, yolların boş olması nedeniyle aşırı hız yapan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’ndeki (KGYS) kameralarla araçlarının plakaları tespit edilip ceza yazıldı. Sürücülerin bugünlerde en çok kırmızı ışık ve hız ihlali yaptığı belirlendi. Merkezdeki 2 bin 478 kameradan şehrin her noktasını izleyen ekipler, gerekli gördükleri takdirde durumu sahadaki polislere haber veriyor. Polis de ihlal yapan sürücüleri durdurup ceza kesiyor.

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