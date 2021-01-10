İzmir’de asayiş berkemal

‘YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İzmir depreminde yaşananların bize söylediği şudur yürümeye vaktimiz yok, koşmak zorundayız. Yapacak çok iş var” dedi. Bakan Soylu, İzmir’de hırsızlık rakamlarının 2016-2017’de günde 22-23 iken bugün 4-5’e indiğini de söyledi.

‘YEKVÜCUT ÇALIŞMALIYIZ’

Vali Yavuz Selim Köşger de, depremin daha ilk dakikalarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin, tüm kurumlarıyla İzmir’i yalnız bırakmadığını vurguladı, “Afet öncesinde de yekvücut olarak çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

KARARLILIK VURGUSU

İzmir’in bir deprem kenti olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ise “Hazırlıklı olmalıyız. Depremin yaralarını nasıl birlikte giderdiysek aynı kararlılık ve koordinasyonla sürdürülebilir bir çalışma yapılması çok önemli” açıklaması yaptı