İzmir’de ‘Askıda Kitap’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent dayanışmasını genişletmeye devam ediyor. Başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan yurttaşlar için Askıda Kitap kampanyası başlatıyor. Projeyi çok önemsediğini dile getiren ve “Haydi benim güzel kardeşlerim; biz yaparız” diyen Başkan Tunç Soyer, “Okuyan nesiller için çıktığımız bu yolda, İzmir’de, Türkiye’de, yurtdışında yaşayıp, kalbi bu ülke için atanların bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yine alan el veren eli görmeyecek. Aydınlığa giden yol için bir kitap da olur yüz kitap da” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk olan proje, Büyükşehir’in kurduğu www.halkinkitapcisi.com internet sitesi üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında kitap almak için başvurular ise Biz İzmir dijital platformu üzerinden yapılacak. Uygulamadan öğrenciler ve aylık geliri 2500 TL’nin altında olan yurttaşlar yararlanacak.

Lozan kutlamaları

Öte yandan Büyükşehir, 24 Temmuz’da imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünü film bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlikler saat 17.00’de Şato Kütüphanesi’nde Lozan Konferansı animasyon film gösterimiyle başlayacak. Filmi izlemeye gelen çocuklara kırtasiye seti armağan edilecek. Büyükşehir Hizmet Binası’nin önünde saat 17.30’da da “Lozan Barış Antlaşması Sergisi” açılışı gerçekleşecek. Kültürpark Uzun Havuz’da saat 19.00’daki “Belgeler Işığında Lozan” açık alan sergisindeyse, arkeolog Çağdaş Çıldır ile Müze ve Sergileme Görevlisi Onur Eryeşil sunum yapacak. Saat 20.00’de ise aynı yerde Lozan Barış Antlaşması Cumhuriyet filminin gösterimi yapılacak. Gösterimi sonrasında saksafon ve yan flüt dinletisi olacak. Ayrıca İzmirlilere Gürer Karagedikli’nin hazırladığı ‘90 Soruda Lozan Barış Antlaşması’ kitabı dadağıtılacak.