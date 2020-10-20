İzmir’de barajlar alarm veriyor

İzmir’in altı içme suyu barajından beşinde doluluk oranı düştü. Doluluk oranı geçen yıla göre artan tek baraj Balçova oldu. En önemli su sağlayıcılardan Tahtalı’da rakam yüzde 67’den yüzde 40’a, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta yüzde 52’den yüzde 17’e, Güzelhisar’da yüzde 68’den yüzde 48’e, Gördes’te yüzde 9’dan yüzde 5’e, Ürkmez’de ise yüzde 53’ten yüzde 33’e geriledi.

Planlama şart

Sadece barajlarda değil yer altındaki su seviyesinde de ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çeken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba, “Tüketim fazla olunca ve üstüne bir de yanlış uygulamalar ve insan kaynaklı kirleticiler bu sistemi etkileyince maalesef bizim su kaynaklarımız tükenme noktasına geliyor. Buna yönelik kentlerin ciddi stratejilerin yapılması ve su yönetimlerinin çok iyi planlanması gerekiyor” dedi. - AA