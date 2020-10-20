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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de barajlar alarm veriyor
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    20.10.2020 - 00:06 |

    İzmir’de barajlar alarm veriyor

    İzmir’de barajlar alarm veriyor

    İzmir’in altı içme suyu barajından beşinde doluluk oranı düştü. Doluluk oranı geçen yıla göre artan tek baraj Balçova oldu. En önemli su sağlayıcılardan Tahtalı’da rakam yüzde 67’den yüzde 40’a, Alaçatı Kutlu  Aktaş’ta yüzde 52’den yüzde 17’e, Güzelhisar’da yüzde 68’den yüzde 48’e, Gördes’te yüzde 9’dan yüzde 5’e, Ürkmez’de ise yüzde 53’ten yüzde 33’e geriledi.

    Planlama şart

    Sadece barajlarda değil yer altındaki su seviyesinde de ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çeken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları  Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba, “Tüketim fazla olunca ve üstüne bir de yanlış uygulamalar ve insan kaynaklı kirleticiler bu sistemi etkileyince  maalesef bizim su kaynaklarımız tükenme noktasına geliyor. Buna yönelik kentlerin ciddi  stratejilerin yapılması ve su yönetimlerinin çok iyi planlanması gerekiyor” dedi. - AA

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