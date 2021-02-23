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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de derbi ateşi
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    23.02.2021 - 00:01 |

    İzmir’de derbi ateşi

    TFF 1. Lig’de Play Off hattında yer alan Altay ile Altınordu, bugün derbide kozlarını paylaşacak.

    İzmir’de derbi ateşi

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak 23. hafta mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

    Golcülerin savaşı

    Ligde 38 puanı bulunan iki takımdan Altay 5. sırada, Altınordu ise 6. basamakta yer alıyor. İki takım da galip gelerek ilk 6’daki yerini korumayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Altınordu 2-1 kazanmayı başarmıştı. Ligde bugün oynanacak Altay-Altınordu maçında iki takımın golcülerine büyük iş düşecek. Son 2 sezonun gol kralı Altay’ın yıldızı Marco, son olarak Adana Demirspor deplasmanında 2 gol atarak 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini koruyor. Altınordu’nun 18 yaşındaki yıldız adayı santrforu Enis Destan ise son 4 maçta 5 gol atarak toplam 7 gole ulaştı.

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