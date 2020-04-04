İzmir’de durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Nisan itibariyle yaptığı açıklamaya göre, İzmir’de koronavirüsten 18 kişi yaşamını yitirdi, kentte 853 vakanın görüldüğü belirtildi. İlçe ilçe de risk haritası çıkarıldı. ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden sağlık ekonomisi uzmanı, MEF Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Başer, Habertürk’e İzmir’le ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu noktaların altını çizdi: “Karabağlar, İzmir’in en sıkışık bölgesi. İstanbul’un ilçelerinin yüzde 68’inden daha sıkışık... Doğanay, Esenlik, ve Reis mahallelerinde yayılma hızı çok yüksek olabilir. Konak ikinci sırada yer alıyor. Aliağa’da Bahçedere Mahallesi kadar yoğun bir mahalle İstanbul’da dahi yok.” Prof. Başer, en az riskli bölgelerin ise Seferihisar, Karaburun, Kınık ve Foça olduğunu kaydetti.